Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Сегодня ночью, благодаря малооблачной погоде, москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Леониды. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

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По ее словам, в Москве и Подмосковье сегодня будет малооблачно и морозно. При этом пик звездопада придется примерно на два часа ночи.

«Малооблачная, но морозная погода позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее», — предупредила Котилевская.