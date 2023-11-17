Москвичи смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Москвичи смогут увидеть поток Леониды в ночь на 18 ноября
Сегодня ночью, благодаря малооблачной погоде, москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Леониды. Об этом рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.
По ее словам, в Москве и Подмосковье сегодня будет малооблачно и морозно. При этом пик звездопада придется примерно на два часа ночи.
«Малооблачная, но морозная погода позволит горожанам наблюдать за небесным явлением. Тем, кто решит посмотреть, лучше одеться теплее», — предупредила Котилевская.
Поток Леониды — самый известный метеорный поток. Он назван в честь созвездия Лев. Ранее в московском планетарии обратили внимание на то, что создается впечатление, что метеоры-искорки вылетают из этого созвездия.
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