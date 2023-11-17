В Австралии открыли почти 50 новых видов пауков

Ученые из музея Квинсленда в Австралии описали 48 ранее неизвестных видов наземных пауков-охотников. Членистоногие относятся к семейству Miturgidae.

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Новые виды пауков обитают в разных регионах Австралии. Они предпочитают засушливые места: пустыни, эвкалиптовые леса, прибрежные вересковые пустоши.

«Недавно описанные виды имеют длину тела до 10 миллиметров. Они являются ночными и быстро передвигающимися существами», – отметили авторы научной работы.

Многие виды были названы в честь специалистов, которые принимали участие в их поисках. Среди них: бывший рейнджер Стейси Томсон (Miturgopelma rangerstaceyae), немецкий ученый-исследователь и арахнолог Барбара Бэр (Miturgopelma baehrae) и фотограф Кейтлин Хендерсон (Miturgopelma caitlinae), сообщает Zootaxa.