В МТС назвали сроки отмены платы за раздачу интернета со смартфона

В МТС завершат отмену тарификации за раздачу интернета со смартфонов к концу февраля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сотового оператора.

В МТС подчеркнули, что плату за раздачу интернета перестанут взимать на всех тарифах, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные.

Представители оператора отметили, что такое решение в компании приняли, «учитывая социально-экономическую ситуацию и идя навстречу пользователям».

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от мобильных операторов МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 отменить плату за раздачу интернет-трафика (речь идет о функции «режим модема» — когда другие устройства подключаются к смартфону через Wi-Fi или Bluetooth).

В ФАС пришли к выводу, что операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг, устанавливая такую плату.

В ФАС подчеркивали, что операторы должны отменить плату за раздачу интернета в течение месяца, в противном случае служба будет вправе возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.