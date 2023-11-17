Huawei Mate 60 Pro+ признали лучшим камерофоном в мире

Специалисты DxOMark протестировали камеру Huawei Mate 60 Pro+ — нового смартфона компании Huawei. Эксперты проверили, как снимает гаджет в самых разных условиях, и пришли к выводу, что это лучший камерофон на сегодняшний день.

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Так, в DxOMark похвалили Mate 60 Pro+ за очень широкий динамический диапазон, точную цветопередачу и быстрый автофокус, эффективную стабилизацию во время съёмки видео и отличное размытие в портретном режиме. Из минусов авторы выделили шумы при фотографировании в условиях слабого освещения и не лучший контраст лиц в сложных сценах.

Huawei Mate 60 Pro+ получил от DxOMark 157 баллов, всего на один пункт обойдя прошлых лидеров Huawei Mate 60 Pro и P60 Pro. Третью и четвёртую строчки занимает iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.