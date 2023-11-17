Стало известно, сколько заплатил глава Apple за ужин с Си

Пятеро американских бизнесменов-миллиардеров потратили по 40 тысяч долларов (более 3,5 миллиона рублей) каждый, чтобы пообедать за одним столом с главой Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско. Как сообщает New York Post, в их числе был глава Apple Тим Кук.

Также за одним столом с Си оказались глава инвестиционной компании Blackstone Стив Шварцман, гендиректор компании по управлению активами BlackRock Ларри Финк, глава Citadel Securities Пэн Чжао и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио. Правительственные чиновники, в том числе министр торговли Джина Раймондо и посол США в Китае заняли два оставшихся места.

Кук сидел рядом с министром торговли Китая Ван Вэньтао, по версии New York Post, возможно, это было «стратегическое размещение» — с учетом того, что на Китай приходится примерно пятая часть продаж техники Apple.

На приеме также присутствовал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, но платить 40 тысяч долларов он не стал и предпочел билет за две тысячи (около 178 тысяч рублей).

Ужин состоял из закуски — осеннего овощного салата, стейка или овощного карри на выбор в качестве основного блюда и пирога из свежих фруктов и ягод на десерт.

Перед ужином, организованном в отеле Hyatt Regency, Си Цзиньпин выступил с программной речью под заголовком «Мы враги или партнеры?».

Он заявил, что если США и Китай будут рассматривать друг друга в качестве основных конкурентов и угрозы, «это приведет только к дезинформации, ошибочным действиям и нежелательным результатам».

Си заявил, что он хочет взаимовыгодных отношений с США и начнет с отправки большего количества панд в зоопарк Сан-Диего.