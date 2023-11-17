Представлен смартфон Vivo Y100i 5G за 220 долларов

Компания Vivo выпустила интересный и необычный смартфон под названием Vivo Y100i 5G. Стоимость новинки составляет около 220 долларов США или около 19 600 рублей.

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Сердцем смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6020:

2 ядра с частотой 2.2 ГГц – Cortex-A76;

6 ядер с частотой 2 ГГц – Cortex-A55;

Графический чип Mali-G57 MP2 с частотой 950 Мгц.

Смартфон Vivo Y100i 5G получил дисплей с диагональю 6.64 дюйма, разрешение Full HD+, частота обновления картинки составляет 120 Гц. Внутри смартфона 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 44 ватт. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп. Основная камера получила главный модуль на 50 Мп и дополнительный модуль на 2 Мп. Работает смартфон на операционной системе Android 13.

Задняя панель смартфона выполнена из стекла и имеет стандартную защиту от воды и пыли IP54. Боковые грани укомплектованы сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, слотом для двух SIM-карт, разъемом 3,5 мм, микрофонами и портом USB-C. Толщина устройства составляет всего 7,98 мм, а весит оно 190 грамм. Смартфон доступен в голубом и розовом цветах.