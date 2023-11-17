В Cеть утекли фотографии отмененного прототипа Apple Watch Ultra

В сеть утекли фотографии отмененного прототипа Apple Watch Ultra
Apple изначально делала Apple Watch Ultra с темной керамической задней панелью, однако по какой-то причине отказалась от ее выпуска. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на фотографии, опубликованные Федеральной комиссией по связи США (FCC).
Перед выпуском нового гаджета компании, производящие технологические продукты, должны предоставлять его FCC для сертификации, как это сделала Apple с Apple Watch Ultra перед их релизом в сентябре 2022 года. При этом Apple подала в FCC прототип часов с более темной, почти черной керамической задней крышкой и пластиковой Action Button без углубления. К релизу оба эти атрибута исчезли из устройства.
В настоящее время Apple предлагает Apple Watch Ultra 2, выпущенные в сентябре 2023 года, в том же естественном титановом цвете, что и модель первого поколения. Перед запуском ходили слухи, что Apple может выпустить новый вариант более темного цвета, который изначально тестировался для предыдущей модели, но в конечном итоге был отменен.
По какой причине Apple отказалась от выпуска темной версии часов в каждом поколении, не сообщается.