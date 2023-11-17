В Cеть утекли фотографии отмененного прототипа Apple Watch Ultra

Apple изначально делала Apple Watch Ultra с темной керамической задней панелью, однако по какой-то причине отказалась от ее выпуска. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на фотографии, опубликованные Федеральной комиссией по связи США (FCC).

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Перед выпуском нового гаджета компании, производящие технологические продукты, должны предоставлять его FCC для сертификации, как это сделала Apple с Apple Watch Ultra перед их релизом в сентябре 2022 года. При этом Apple подала в FCC прототип часов с более темной, почти черной керамической задней крышкой и пластиковой Action Button без углубления. К релизу оба эти атрибута исчезли из устройства.

В настоящее время Apple предлагает Apple Watch Ultra 2, выпущенные в сентябре 2023 года, в том же естественном титановом цвете, что и модель первого поколения. Перед запуском ходили слухи, что Apple может выпустить новый вариант более темного цвета, который изначально тестировался для предыдущей модели, но в конечном итоге был отменен.