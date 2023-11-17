Открыта ближайшая к Земле транзитная планета

Космический телескоп НАСА Hubble исследовал ближайшую к нам землеподобную планету и определил ее размер. Наблюдения проводились, когда планета проходила перед родительской звездой.

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Миниатюрную планету LTT 1445Ac обнаружил спутник по исследованию транзитных экзопланет TESS, но он не смог определить ее свойства. Телескоп Hubble помог ученым установить, что диаметр планеты всего в 1,07 раз больше земного. Она представляет собой скалистый мир, подобный Земле, с примерно такой же гравитацией. Но при температуре примерно 260 градусов Цельсия жизнь на ней вряд ли возможна.

Планета вращается вокруг звезды LTT 1445A, которая является частью тройной системы из звезд-красных карликов. Она расположена на расстоянии 22 световых лет от Земли в созвездии Эридан. Вокруг звезды LTT 1445A также вращаются две более крупные планеты, открытые учеными ранее.

Транзитные планеты представляют большой интерес для изучения. Когда они проходят перед своей звездой, излучение проникает сквозь их атмосферу. Анализируя длины волн, современные телескопы могут определить состав элементов и другие свойства космических тел, сообщает The Astronomical Journal.