В WhatsApp появилась кнопка для запуска ИИ-чата

В бета-версии мессенджера WhatsApp появилась кнопка для запуска чат-бота, основанного на ИИ. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

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Нововведение заметили в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.23.24.26. Теперь над кнопкой создания нового диалога во вкладке «Чаты» располагается ярлык, запускающий переписки с ИИ. Причем доступ к чатам с ИИ пока есть лишь у ограниченного числа пользователей, из-за чего проверить роботу чат-бота пока невозможно.

Вероятнее всего, новая кнопка появится у пользователей стабильных сборок WhatsApp лишь после запуска чат-ботов с искусственным интеллектом. Будет ли работать нововведение в России, неизвестно.

Функции, основанные на работе ИИ, были анонсированы WhatsApp еще в конце сентября. Разработчики пообещали в будущем запустить сразу три функции, среди которых возможность создавать индивидуальные стикеры и генерировать изображения по текстовому описанию, а также ИИ-чаты.