Песков рассказал, что еще пользуется «небезопасным» iPhone

Смартфоны iPhone небезопасны с точки зрения сохранности персональных данных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360». Он отметил, что многие в администрации президента отказались от американских гаджетов, однако сам он продолжает пользоваться iPhone. Представитель Кремля отметил, что смартфоны — «прекрасное изобретение» и нет ничего плохого в том, чтобы ориентироваться на лучшее. Песков подчеркнул, что в России пока не удалось создать технику такого уровня.