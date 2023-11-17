Сбер представил новую платформу для защиты от кибератак

«Sber X-TI прошла все пусконаладочные работы. Принять участие в пилотировании новой системы могут все желающие. В основе этой системы — уникальный опыт всей нашей команды противодействия киберугрозам. Уверен, что ее массовое применение в компаниях различного профиля и масштаба поможет защитить от кибератак и бизнес, и его клиентов, а значит, и всех россиян», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.