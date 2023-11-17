Сбер представил новую платформу для защиты от кибератак

Сбер представил интеллектуальную платформу управления уязвимостями для организаций, сообщает пресс-служба Сбера.

Сбер представил новую платформу для защиты от кибератак
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Платформа Sber X-TI содержит описание более 280 тыс. уязвимостей, обогащенных расширенной аналитикой Сбера.

Для эффективного реагирования на киберугрозы в платформе осуществляется атрибуция атак. На постоянной основе обновляется информация о группировках злоумышленников, используемых ими тактиках, техниках, процедурах. Также платформа предоставляет контекст для обнаружения следов злоумышленников в инфраструктуре.

«Sber X-TI прошла все пусконаладочные работы. Принять участие в пилотировании новой системы могут все желающие. В основе этой системы — уникальный опыт всей нашей команды противодействия киберугрозам. Уверен, что ее массовое применение в компаниях различного профиля и масштаба поможет защитить от кибератак и бизнес, и его клиентов, а значит, и всех россиян», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Кроме того, модуль мониторинга DarkNet, входящий в состав платформы, находит цифровые артефакты компании в теневых форумах и каналах, а технология «Защита бренда» позволяет выявить фишинговые сайты.

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