В корице нашли замедляющую старение молекулу

Ученые из Института Бака в Калифорнии (США) выявили новую лекарственную молекулу, способную замедлить старение. Она сохраняет здоровые энергетические центры клеток.

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Энергетические центры, или митохондрии – микроскопические части клеток, которые вырабатывают энергию, необходимую для жизнедеятельности. Со временем они теряют эффективность. Клетки естественным образом избавляются от них. Процесс переработки устаревших митохондрий известен как митофагия.

С возрастом митофагия замедляется, что приводит к накоплению клеточного мусора. Ученые считают, что это повышает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и мышечной дистрофии.

В ходе нового исследования ученые постарались стимулировать митофагию у круглого червя. Они протестировали множество соединений и выявили «главный хит» – молекулу MIC. Она относится к классу кумаринов и содержится в корице, бобах тонка и других растениях.

Наблюдения показали, что MIC усиливает экспрессию белка TFEB, который играет основную роль в процессах очистки клеток от мусора. У червей MIC стимулировал митофагию и значительно увеличивал продолжительность жизни, сообщает Nature Aging.