В корице нашли замедляющую старение молекулу

Замедляющую старение молекулу нашли в корице
Ученые из Института Бака в Калифорнии (США) выявили новую лекарственную молекулу, способную замедлить старение. Она сохраняет здоровые энергетические центры клеток.
Энергетические центры, или митохондрии – микроскопические части клеток, которые вырабатывают энергию, необходимую для жизнедеятельности. Со временем они теряют эффективность. Клетки естественным образом избавляются от них. Процесс переработки устаревших митохондрий известен как митофагия.
С возрастом митофагия замедляется, что приводит к накоплению клеточного мусора. Ученые считают, что это повышает риск болезней Паркинсона и Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и мышечной дистрофии.
В ходе нового исследования ученые постарались стимулировать митофагию у круглого червя. Они протестировали множество соединений и выявили «главный хит» – молекулу MIC. Она относится к классу кумаринов и содержится в корице, бобах тонка и других растениях.
Наблюдения показали, что MIC усиливает экспрессию белка TFEB, который играет основную роль в процессах очистки клеток от мусора. У червей MIC стимулировал митофагию и значительно увеличивал продолжительность жизни, сообщает Nature Aging.
В будущем молекула может стать основой для новых антивозрастных препаратов. Ранее ученые выявили замедляющий старение ген. Исследование проводили на плодовых мушках.