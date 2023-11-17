В России упали продажи оригинальных чехлов Samsung и Apple

Россияне стали реже баловать себя оригинальными аксессуарами Apple и Samsung
В 2023 году россияне стали значительно реже покупать оригинальные аксессуары Samsung и Apple для смартфонов и других гаджетов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор категории «Аксессуары» розничной сети МТС Дмитрий Докукин.
По словам Докукина, продажи чехлов упомянутых компаний в России упали в два раза. При этом их стоимость за последний год из-за изменений курса валют наоборот выросла на 40%.
«Россияне переориентировались на чехлы B-брендов, которые стоят в несколько раз дешевле оригинальных. Их продажи в октябре выросли на 20% по сравнению с прошлым годом», – сказал эксперт.
Обычно Samsung и Apple выпускают новые серии аксессуаров вместе с флагманскими смартфонами. Например, в честь выхода серии iPhone 15 в 2023 году компания из Купертино сделала чехлы из нового материала FineWoven, которые стоят от $60 (примерно 5,4 тыс. руб. по курсу на 15 ноября 2023 года). Несмотря на высокую стоимость, аксессуары FineWoven подверглись критике многими пользователями из-за маркости и быстрого изнашивания.