В России упали продажи оригинальных чехлов Samsung и Apple

В 2023 году россияне стали значительно реже покупать оригинальные аксессуары Samsung и Apple для смартфонов и других гаджетов. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор категории «Аксессуары» розничной сети МТС Дмитрий Докукин.

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По словам Докукина, продажи чехлов упомянутых компаний в России упали в два раза. При этом их стоимость за последний год из-за изменений курса валют наоборот выросла на 40%.

«Россияне переориентировались на чехлы B-брендов, которые стоят в несколько раз дешевле оригинальных. Их продажи в октябре выросли на 20% по сравнению с прошлым годом», – сказал эксперт.