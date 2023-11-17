Объяснена потеря атмосферы субнептунами

Ученые НАСА выяснили наиболее вероятный механизм, влияющий на то, что некоторые экзопланеты теряют свою атмосферу и уменьшаются в размерах. Результаты, объясняющие дефицит планет размером между суперземлями и нептунами, представлены в статье, опубликованной в журнале The Astronomical Journal.

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Известно, что планеты, которые в 1,5-2 раза превышают размер Земли, встречаются достаточно редко по сравнению со скалистыми планетами и ледяными гигантами размером с Нептун или чуть меньше. Данные указывают на то, что этот разрыв не является случайностью, и существуют факторы, которые не дают планетам долго оставаться в соответствующем промежутке. Предполагается, что некоторые субнептуны со временем теряют свою атмосферу, поскольку не обладают достаточной массой, чтобы ее удержать, и превращаются в суперземли.

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Было предложено два вероятных механизма: потеря массы за счет энергии ядра и фотоиспарение. В новом исследовании были получены новые доказательства, подтверждающие первую гипотезу. Для этого ученые проанализировали данные телескопа «Кеплер», чтобы изучить звездное скопление Ясли и Гиады, возраст которых составляет 600-800 миллионов лет.

Потеря массы за счет энергии ядра происходит, когда радиация, испускаемая горячим ядром планеты, со временем отталкивает атмосферу от планеты. Хотя считается, что фотоиспарение происходит в течение первых 100 миллионов лет существования планеты, потеря массы за счет энергии ядра, как полагают, происходит гораздо позже, через один миллиард лет. Субнетуны в скоплениях Ясли и Гиады уже прошли возраст фотоиспарения, но еще не достигли возраста потери массы из-за ядра.