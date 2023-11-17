На «Госуслугах» предложили размещать информацию о сим-картах

«Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание, ссылаясь на собеседника.