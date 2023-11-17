На «Госуслугах» предложили размещать информацию о сим-картах

Минцифры предложило размещать на «Госуслугах» информацию о сим-картах
Минцифры придумало новый способ борьбы с телефонным мошенничеством — размещать на «Госуслугах» данные о сим-картах.
Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в федеральном ведомстве.
«Инициатива должна помочь гражданам отслеживать использование их телефонных номеров в мошеннических целях. Увидев в системе „Госуслуги“ номер, который не используется или был нелегально оформлен, абонент сможет его заблокировать», — пишет издание, ссылаясь на собеседника.
Ранее стало известно о планах Минцифры блокировать VPN сервисы. Это будет происходить в том случае, если специальная экспертная комиссия сочтет их угрозой для безопасности.