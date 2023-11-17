Cоздан первый процессор, которому не требуется оперативная память

Швейцарские ученые создали первый процессор, которому не требуется оперативная память
В Швейцарии ученые разработали процессор, представляющий собой интегрированную чип-систему для дискретной обработки сигналов и векторно-матричного умножения.
Новый продукт сделал большой вклад в развитие встроенных вычислений, поскольку позволяет выполнять сложные вычислительные операции внутри процессора, при этом минимизируя необходимость в оперативной памяти. Об этом сообщает научный журнал Nature Electronics.
В результате разработка может привести к тому, что будут создаваться более эффективные и энергосберегающие вычислительные системы. В частности, они могут потребоваться в машинном обучении.
Напомним, ранее Nvidia анонсировала следующее поколение суперкомпьютерных ИИ-чипов.