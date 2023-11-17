Неанонсированный Samsung Galaxy A25 5G появился на сайте компании

Samsung совсем скоро представит Galaxy A25 5G.

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Этот смартфон уже вызвал немало обсуждений, особенно после того, как на официальном сайте компании появилась страница поддержки данной модели, что намекает на скорый релиз.

Galaxy A25 5G, последователь модели Galaxy A24, обещает быть не просто обновлением, а настоящим прорывом в среднем ценовом сегменте.

Оснащенный 5G-связью, он предложит пользователям 32-мегапиксельную фронтальную камеру и защиту от пыли и воды по стандарту IP67, что является значительным улучшением по сравнению с 13-мегапиксельной камерой и отсутствием IP-рейтинга у предшественника.

Среди других характеристик новинки – 6.44-дюймовый дисплей, фирменный процессор Exynos 1280, варианты с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD.

Аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, 50-мегапиксельная основная камера, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и USB Type-C 2.0 дополняют список преимуществ.