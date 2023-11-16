Amazon представила робота-охранника для бизнеса

The Verge: Amazon сделала милого робота-охранника для бизнеса Astro for Business
Американский IT-гигант Amazon начал продажу роботов-охранников Astro for Business. Об этом сообщает издание The Verge.
Astro for Business представляет собой передвигающийся на больших колесах робот с планшетом и камерами. Имеет некоторые черты робота Валл-И из одноименного мультфильма студии Pixar.
Новинка Amazon перемещается автономно или с помощью дистанционного управления. Она также оснащена перископической HD-камерой с ночным видением и предлагает круглосуточный доступ к видоискателю в реальном времени.
Amazon предлагает использовать Astro for Business для патрулирования офисных или складских помещений, а также прилагаемых к ним территорий. При обнаружении посторонних людей, а также подозрительных звуков или другой активности робот сигнализирует охранникам-людям.
Astro for Business уже доступен для покупки за $2350 (примерно 210 тыс. руб. по курсу на 16 ноября 2023 года).