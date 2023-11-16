Amazon представила робота-охранника для бизнеса

Американский IT-гигант Amazon начал продажу роботов-охранников Astro for Business. Об этом сообщает издание The Verge.

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Astro for Business представляет собой передвигающийся на больших колесах робот с планшетом и камерами. Имеет некоторые черты робота Валл-И из одноименного мультфильма студии Pixar.

Новинка Amazon перемещается автономно или с помощью дистанционного управления. Она также оснащена перископической HD-камерой с ночным видением и предлагает круглосуточный доступ к видоискателю в реальном времени.

Amazon предлагает использовать Astro for Business для патрулирования офисных или складских помещений, а также прилагаемых к ним территорий. При обнаружении посторонних людей, а также подозрительных звуков или другой активности робот сигнализирует охранникам-людям.