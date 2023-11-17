Роскомнадзор недоволен рекламой в Instagram*

Роскомнадзор считает, что реклама у российских блогеров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) должна маркироваться согласно установленным требованиям российского законодательства, несмотря на блокировку соцсети в РФ. Об этом сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на начальника управления организационного развития и информационных технологий РКН Александра Заверячева.

Заверячев указал на необходимость маркировки рекламных объявлений в ответном письме, направленном президенту Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Татьяне Ивановой. Изначально Иванова поинтересовалась, необходима ли рекламе в Instagram маркировка и нужно ли передавать по ней отчетность в Единый реестр интернет-рекламы.

В своем письме Заверячев признал, что материальное стимулирование блогеров рекламодателями мотивирует инфлюенсеров продолжать активность в Instagram. Однако тот факт, что в этой соцсети реклама не маркируется, дает ей неконкурентное преимущество перед российскими онлайн-сервисами.

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 г. В нем указано, что на каждый рекламный материал нужно ставить соответствующую пометку, а также указывать информацию о рекламодателе и публиковать индивидуальный идентификатор для учета данных.