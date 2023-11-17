В России разработали метод экологичной утилизации загрязненных полимерных отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали способ безопасной для экологии утилизации пластиковых отходов. Он позволит перерабатывать многокомпонентные и загрязненные полимерные изделия в топливо и сырье для производства дорожного покрытия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в научном учреждении.

По существующим оценкам, Стремительный рост объемов производства приведет к тому, что к 2050 году на свалках по всему миру накопится около 12 млрд тонн пластикового мусора. Существующие методы обращения с такими отходами подходят только для цельных полимеров, однако многие образцы продукции из пластика состоят из нескольких слоев, содержат красители и иные компоненты, затрудняющие вторичное использование.

В ПНИПУ предложили решение этой проблемы с помощью медленного пиролиза. Этот метод безопасен для окружающей среды, поскольку горение происходит в изолированной камере с откачанным кислородом. С его помощью можно преобразовывать загрязненные и сложносоставные пластики в горючее.

«В результате пиролиза чистых полиэтилена и полипропилена с примесями опила и масла при температурах 510-590 °С и времени термообработки 30-60 минут во всех случаях мы получили жидкости, по внешнему виду и запаху напоминающие продукты из природной нефти. Полученные нами образцы пиролизного топлива содержат в своем составе достаточно легкие фракции, начинают испаряться уже при комнатной температуре», – рассказала «Газете.Ru» кандидат технических наук, научный сотрудник кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марина Красновских.