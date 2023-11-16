Названы страны с самым дешевым интернетом

Самый дешевый интернет в 2023 году предоставляется в России, Украине и Румынии. Соответствующий топ стран составили аналитики Picodi.

Исследование проводилось среди 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира. Кроме того сравнивалась стоимость на пакеты безлимитного домашнего оптоволоконного интернета без допуслуг, таких как телевидение или мобильный интернет.

Самый дешевый интернет оказался в России — 5,6 долларов в месяц. За ней следует Украина, где его стоимость составляет 6,1 долларов в месяц и Румыния — 6,4 долларов в месяц.

Также в топ-10 вошли Вьетнам — 6,7 долларов в месяц, Молдова — 7,7 долларов в месяц, Индия — 8,5 долларов в месяц, Белоруссия — 9 долларов в месяц, Казахстан — 9,8 долларов в месяц, Болгария — 10,3 долларов в месяц и Латвия — 10,8 долларов в месяц.

Страной с самым дорогим интернетом оказалась Норвегия, где в месяц придется отдать 79,4 доллара.