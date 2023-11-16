Разведка Китая предупредила об опасности искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта представляют риск для национальной безопасности, заявили в министерстве госбезопасности Китая, в функции которого входят разведка и контрразведка. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время наблюдается широкое применение различных сервисов, основанных на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.

По данным ведомства, эта практика может «фундаментально изменить существующий ландшафт национальной безопасности в ближайшем будущем».

Применение ИИ несет риски утечки данных, манипулирования информацией, оно может оказать негативное воздействие на экономику и вооруженные силы, уточнили в пресс-службе.