Разведка Китая предупредила об опасности искусственного интеллекта

В Китае предупредили об опасности искусственного интеллекта
Технологии искусственного интеллекта представляют риск для национальной безопасности, заявили в министерстве госбезопасности Китая, в функции которого входят разведка и контрразведка. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пресс-службе пояснили, что в настоящее время наблюдается широкое применение различных сервисов, основанных на базе искусственного интеллекта, таких как ChatGPT.
По данным ведомства, эта практика может «фундаментально изменить существующий ландшафт национальной безопасности в ближайшем будущем».
Применение ИИ несет риски утечки данных, манипулирования информацией, оно может оказать негативное воздействие на экономику и вооруженные силы, уточнили в пресс-службе.
В министерстве подчеркнули, что следует обязательно ужесточить законы и правила в отношении этой технологии, способствовать глобальному регулированию и бороться с кибер-преступностью.