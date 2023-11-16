Морские зоологи обнаружили необычных сожителей в норах креветок-призраков

Международная команда морских зоологов из Японии, Малайзии, США и России обнаружила два новых вида многощетинковых червей у островов Рюкю на юге японского архипелага. Исследование опубликовано в научном журнале Zoological Science.

© газета.ру

Найденным существам дали названия Parahesione apiculata и Parahesione pulvinata. Ученые нашли ранее неизвестных существ, изучая норы креветок-призраков или стеклянных креветок, названных так из-за полупрозрачного панциря.

По словам зоологов, оба вида червей имеют необычайно плоские тела и четыре глаза. Интерес исследователей вызвал тот факт, что эти животные встречались исключительно в местах обитания креветок, деля с ними убежище.