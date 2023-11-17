Космический телескоп Уэбба открыл гигантскую Космическую лозу

Международная группа астрономов сообщила об открытии крупномасштабной структуры, состоящей из 20 массивных галактик и получившей название Космическая лоза. Она имеет размер около 13 миллионов световых лет. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Гигантская структура была обнаружена при красном смещении 3,44 (соответствует расстоянию 22 миллиарда световых лет) в регионе Расширенная полоса Грота (EGS) в ходе наблюдений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) и космического телескопа Хаббл (HST).

Космическая лоза имеет длину примерно 13,04 и ширину 0,65 миллиона световых лет. Следовательно, эта структура значительно больше, чем другие компактные группы галактик и протоскопления при красных смещениях выше 3,0. Общая масса входящих в нее галактик достигает 260 миллиардов солнечных масс. Две наиболее массивные галактики этой структуры, обозначенные как Галактика А и Галактика Е, находятся в состоянии покоя (со скоростью звездообразования ниже 0,5 солнечной массы в год).