Самые странные телефоны в мире

Индустрия мобильных телефонов совершила немало смелых шагов — и еще столько же странных решений, если не больше. Прежде чем нынешние смартфоны обрели свой традиционный дизайн, инженеры перепробовали огромное множество разных форм. Портал mail.ru рассказал о самых странных телефонах в мире.

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Serene (2005)

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В 2000-х дизайнеры телефонов активно экспериментировали с формами: почти каждый бренд пытался изобрести собственный неповторимый стиль. Но попытки заново изобрести велосипед нередко заканчивались как Serene — раскладушка, совместно разработанная Samsung и Bang and Olufsen. Мобильный телефон в виде пудреницы. На одной половине клавиатура в стиле iPod, на второй — скромный экран, в боковом шарнире — камера на 0,3 МП.

Wikipedia

Nokia 7380 (2005)

Nokia 7380 был частью тематической коллекции гламурной коллекции L’Amour: престижный телефончик, размером не больше губной помады. Правда, ради стильного дизайна инженеры пожертвовали удобством управления. На передней панели-зеркальце располагались кольца, которые выглядели как украшения, но на деле были кнопками, очень подверженным случайным нажатиям. Не говоря уже о том, что разрешение экрана, вмонтированного по центру зеркала, составляло смехотворные 208х104 пикселей.

Wikipedia

F88 Wrist Phone (2006)

Мобильник, больше похожий на футуристический шпионский гаджет. F88 Wrist Phone, как можно догадаться по названию, был предназначен для ношения на запястье; инженеры даже оборудовали устройство камерой на 3 МП, которая могла вращаться на 180 градусов. Но из-за эксцентричного форм-фактора и того факта, что телефон продавался преимущественно на китайском рынке, гаджет так и не стал популярным среди шпионов.

Medium

GoldVish Le Million (2006)

GoldVish Le Million является одним из самых дорогих телефонов в истории: изначальная цена устройства составляла $1 млн, т.к. его корпус, инкрустированный бриллиантами, был выполнен из белого золота. И да, по форме мобильник похож то ли на банан, то ли на бумеранг.

Phone Arena

Elfoid P1 (2011)

Elfoid P1 был попыткой японской компании Japan’s Eager Co. выпустить устройство, которое якобы имитировало бы физическое присутствие собеседника на том конце провода. Лучшим решением для этого, по всей видимости, был телефон в виде жутковатого гуманоида, который подражал бы мимике человека в реальном времени при помощи специального ПО.

TokyoTek

Runcible (2016)

Runcible от американской фирмы Monohm, прямо скажем, выходил за рамки стандартов своего времени. Постепенно большинство производителей пришли к более-менее стандартному дизайну: большие экраны на всю переднюю панель, камеры на задней, кнопки сбоку корпуса… На этом фоне круглый мобильник, похожий на карманные часы, выглядел крайне необычно. Сами создатели устройства позиционировали его как «анти-смартфон», собранный из переработанного дерева и работающий на базе открытого исходного кода. Правда, несмотря на инвестиции, компания так и не смогла запустить производство Runcible.