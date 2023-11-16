Microsoft разрешила запускать Windows на iPhone и iPad

На мероприятии Ignite 2023 корпорация Microsoft представила новое приложение Windows App для подключения к виртуальным рабочим столам с iPhone, iPad, MacBook и других Windows-компьютеров. Об этом сообщает издание GizChina.

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Windows App предоставляет удаленный доступ к среде Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, утилитам Microsoft Dev Box или обычному персональному рабочему столу. Приложение доступно на iOS, macOS и Windows. Также предусмотрена веб-версия сервиса. Клиент для Android находится в разработке и появится позже.

Превью версия Windows App уже доступна для скачивания на ПК в Microsoft Store. На устройствах Apple утилиту пока можно запустить только в режиме TestFlight.