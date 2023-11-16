Microsoft разрешила запускать Windows на iPhone и iPad

GizChina: Microsoft выпустила приложения для удаленного доступа к Windows с iPhone и iPad
На мероприятии Ignite 2023 корпорация Microsoft представила новое приложение Windows App для подключения к виртуальным рабочим столам с iPhone, iPad, MacBook и других Windows-компьютеров. Об этом сообщает издание GizChina.
Windows App предоставляет удаленный доступ к среде Windows 365, виртуальному рабочему столу Azure, утилитам Microsoft Dev Box или обычному персональному рабочему столу. Приложение доступно на iOS, macOS и Windows. Также предусмотрена веб-версия сервиса. Клиент для Android находится в разработке и появится позже.
Превью версия Windows App уже доступна для скачивания на ПК в Microsoft Store. На устройствах Apple утилиту пока можно запустить только в режиме TestFlight.
Microsoft Ignite – это ежегодная конференция для разработчиков и ИТ-специалистов. В 2023 году проходит с 14 по 17 ноября в Сиэтле. Microsoft Ignite проводится с 1993 года. Изначально мероприятие носило название Tech Ed. В рамках ивента Microsoft обычно представляет свои новые софтверные продукты.