Почему на Сатурне бушуют столетние штормы

Раньше Сатурн считался сравнительно более спокойной планетой, чем Юпитер, на поверхности которого бушует Большое красное пятно — самый большой атмосферный шторм в нашей системе. И хотя он по-прежнему сохраняет свой титул, бури на Сатурне также заслуживают научного внимания.

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Ученые полагают, что мегаштормы происходят на Сатурне каждые 20-30 лет. Они похожи на земные ураганы, но сильно превосходят их по размерам. Если ураганы на Земле черпают энергию из океанов, то механизм работы мегаштормов в атмосфере, насыщенной водородом и гелием, долгое время оставался загадкой. Но недавно группа американских астрономов смогла узнать о нем больше изучению атмосферного аммиака.

Команда обнаружила, что мегаштормы создают нарушения в распределении аммиака по атмосфере Сатурна. Они смогли засечь аномалию, т.к. химикат генерирует характерное радиоизлучение, которое можно пристально рассмотреть при помощи телескопа — например, тарелки Very Large Array в Нью-Мехико. Несмотря на то, что при видимом свете Сатурн обладает (по большей части) одним цветом, различия между слоями атмосферы на разных высотах хорошо заметны по радиоволнам.

Дело в том, что радионаблюдения позволяют заглянуть глубже, чем оптические телескопы, а это помогает астрономам лучше понять химические и физические процессы, приводящие к появлению облаков и передаче тепла. Исследование показало, что на средних широтах Сатурна концентрация аммиака снижается, но стоит опуститься на 100-200 километров ниже, как он вновь восстанавливается.