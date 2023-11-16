Компании подвели итоги доставки посылок роботами в РФ

Крупные российские компании подвели итоги двухгодичного эксперимента с доставкой посылок роботами. Среди них — Почта России, Яндекс и Сколково, передает «Лента.ру».

Почта России — первая почтово-логистическая фирма, принявшая участие в тестировании роверов-доставщиков Яндекса. Отмечается, что IT-компания намерена продолжить заниматься развитием этого направления бизнеса, расширением локаций и увеличением флота роботов.

Доставку посылок роботами тестировали с 25 октября 2021 года по 31 августа 2023 года в Москве, Ленинградской области и Татарстане. Отмечалось, что в общей сложности 36 роверов смогли доставить 17 800 посылок.

Более 99 процентов отправлений доставили без задержек, среднее время доставки составило 40 минут, а радиус — два километра. Яндекс смог отработать несколько пользовательских сценариев. Речь идет о доставке различных, в том числе хрупких, грузов и заказе робота через стороннее приложение. За время эксперимента ни одна посылка не была повреждена.

В пресс-службе «Сколково» отметили, что проект успешно завершен. Там же подчеркнули, что инновационный центр проводит экспертизу отчета.

В рамках реализации проекта роверы проехали 46 892 километра — это в пять раз больше плановых показателей.

Ранее «Ведомости» сообщили, что сервис «Яндекс Еда» запустил кейтеринг (банкетное обслуживание).