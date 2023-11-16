Раскрыты характеристики флагманского смартфона Oppo Find X7

В сети появились результаты прохождения бенчмарка AnTuTu еще не представленным флагманским смартфоном Oppo Find X7, который побил рекорд по производительности. Об этом сообщает портал Gizmochina.

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Так, бенчмарк оценил процессор новинки на 521 тыс. баллов, его графический процессор — на 911 тыс., а память и работу пользовательского интерфейса на 471 и 365 тыс. баллов соответственно. В общей сложности Oppo Find X7 набрал более 2,27 млн баллов, тем самым побив рекорд производительности в бенчмарке.

Кроме того, благодаря скриншоту с результатом тестирования были подтверждены некоторые характеристики смартфона. Так, подтверждено наличие дисплея с частотой обновления 120 Гц, нового чипа MediaTek Dimensity 9300, 16 ГБ оперативной памяти нового типа LPDDR5T и 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Новинка будет работать на Android 14 с предустановленной фирменной оболочкой ColorOS 14.

В конце октября в сети появились результаты тестирования Oppo Find X7 в бенчмарке Geekbench. Устройство набрало 2139 и 7110 баллов в single-core и multi-core тестах.