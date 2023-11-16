Все модели iPhone 15 обошли складные Samsung Galaxy Z по скорости интернета

Флагманские смартфоны серии iPhone 15 показывают более высокую производительность в сетях 5G по сравнению с прошлогодними моделями и складными Samsung. Об этом говорится в исследовании компании Ookla.

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Так, iPhone 15 оказался лидером по скорости загрузки в большинстве регионов за исключением Южной Кореи и Вьетнама, где преимущество имели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это свидетельствует о значительном улучшении характеристик новой линейки iPhone 15 по сравнению с предыдущей. Например, у iPhone 15 Plus скорость загрузки была на 54% больше, чем у iPhone 14 Plus.

Смартфоны Samsung также продемонстрировали высокую скорость загрузки в 5G-сетях. Складные модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 превзошли своих предшественников на 15% и 10% соответственно, однако они уступили всей линейке iPhone 15 по этому показателю.