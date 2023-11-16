В подводном лабиринте под Мексикой нашли процветающую жизнь

В подводном лабиринте Мексики, где хранятся древние реликвии майя, обнаружили изобилие жизни. Ученые впервые собрали пробы из самых труднодоступных уголков пещерной системы, простирающейся на 1500 км, и выявили «ошеломляющее богатство» микробных сообществ.

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Мексиканский карбонатный водоносный горизонт Юкатан – одна из самых обширных систем подземных вод на Земле. Он нанесен на карту только частично. Лабиринт содержит карстовые воронки, многие из которых наполнены токсичными соединениями, сложную сеть туннелей и просторные пещеры.

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Процветающие микробные сообщества заселяли пресную воду. Ее слои располагаются над соленой водой, поступающей из Мексиканского залива.

Помимо значительного перепада солености, жизнь в лабиринте также должна приспосабливаться к различиям температур, освещенности и концентрации питательных веществ. Пещерные дайверы собрали 78 проб, а геобиологии провели секвенирование генов, чтобы установить численность различных видов микробов.

В результате ученым удалось обнаружить 917 различных семейств микробов, куда входили уникальные виды. Во всех пробах обнаружились бактерии Comamonadaceae – крошечные палочковидные организмы, обитающие в воде и почве. Им необходим кислород, а для передвижения они используют жгутики, похожие на хвосты.

Ученые обнаружили, что эти бактерии вступают в партнерские отношения с другими микроорганизмами, делясь питательными веществами. Среди них: азотоядные Gemmataceae и использующие метан Methyloparacoccus.

Благодаря своей изолированности большая часть экосистем водоносного горизонта остается относительно незагрязненной. Но в эту систему понемногу просачиваются удобрения, пестициды, остатки лекарственных соединений и прочие следы деятельности человека.

Обзор показал, что только в 13 из 173 исследованных карстовых воронок естественного происхождения не было загрязняющих веществ. Ученые выразили беспокойство по этому поводу, так как водоносный горизонт является источником питьевой воды для сотен тысяч местных жителей, сообщает Applied and Environmental Microbiology.