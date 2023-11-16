Переписки и файлы в WhatsApp начнут занимать место на Google Диске

Пользователи WhatsApp на Android потеряют возможность бесплатно хранить резервные копии чатов на «Google Диске», как это было ранее. Об этом Google и WhatsApp сообщили в своих официальных блогах .

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По словам представителей WhatsApp, для пользователей бета-версии изменения вступят в силу в декабре текущего года, в первой половине 2024 года — всех остальных пользователей мессенджера на Android. За месяц до вступления в силу новых правил пользователи получат соответствующее уведомление.

Google в свою очередь уточнила, что резервное копирование переписок в WhatsApp и их содержимого продолжит работать с учетом свободного места на «Google Диске» пользователя. Бесплатный тариф в данном сервисе предусматривает лишь 15 ГБ данных.

Таким образом, некоторым пользователям придется докупать дополнительное место в облачном хранилище или удалять ненужные данные. При этом удаление данных в WhatsApp приведет к их удалению из резервной копии на «Google Диске».

Для пользователей WhatsApp на iOS такие условия действуют с самого начала, за исключением того, что Apple предоставляет лишь 5 ГБ бесплатного облачного хранилища.