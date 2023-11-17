В России проведут эксперименты с земными аналогами лунной пыли

Институт Медико-биологических Проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) готовится к началу экспериментальных исследований земных аналогов лунной пыли в 2024 году. Глава организации, Олег Орлов, сообщил, что первоначально исследования будут проведены с биологическими объектами, а не с людьми, пишет ТАСС.

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Орлов отметил, что на данный момент существуют отработанные схемы и программы, разработанные академиком В. М. Барановым. Несмотря на сложность задачи, уже выбраны несколько потенциальных вариантов аналогов, но их детали пока не разглашаются.