Google и Yahoo установят строгие правила для отправителей электронной почты

Стремясь защитить своих пользователей от спама и фишинговых атак, Google и Yahoo вводят строгие требования к аутентификации электронной почты для отправителей. Эти меры направлены в том числе на борьбу с подменой доменов.

Начиная с начала 2024 года, люди, ежедневно отправляющие более 5000 писем, должны соблюдать эти требования. Аутентификация по протоколам SPF, DKIM и DMARC теперь является обязательным условием.

Кроме того, отправители должны обеспечить легкую отписку одним щелчком мыши и составлять письма, которые действительно интересуют получателей.

Решение Google и Yahoo направлено на повышение уровня безопасности электронной почты и побуждает отправителей к использованию передовых методов, признанных в отрасли.