В России стартовали продажи бюджетного смартфона Tecno Spark GO 2024

В середине ноября до России официально добрался смартфон Tecno Spark GO 2024. Бюджетное устройство уже доступно у большинства ритейлеров страны по цене в 9999 рублей за версию на 64 Гб и 10999 рублей — за версию на 128 Гб встроенной памяти.

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Tecno Spark GO 2024 оснащён 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1612x720 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц. Смартфон работает на базе восьмиядерного процессора Unisoc Tiger T606 с батареей объёмом 5000 мА/ч и поддерживает быструю зарядку до 10 Вт. Гаджет также получил стереодинамики с технологией объёмного звука DTS LISTEN.