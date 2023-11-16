«Яндекс» выпустил электровелосипед для курьеров

«Яндекс» представил новый электровелосипед, нацеленный на упрощение задач курьеров при доставке. Разработчики выделили его особенности, стремясь сделать процесс доставки максимально удобным.

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Модель разработана с учетом деталей: прочная рама изготовлена из алюминия для долговечности, а комфорт во время долгих поездок обеспечивается эргономичным сиденьем.

Электровелосипед оснащен багажником для курьерской сумки с рамой, USB-портом для зарядки смартфона и защитными крыльями, предотвращающими брызги.

Специальный модуль автоматически регулирует скорость, предотвращая превышение установленных лимитов на определенных участках города.

Электровелосипед пригоден к использованию в любую погоду благодаря герметичности электроники и тормозов, а также подогреву батареи для долгосрочного использования в холодные времена. Аккумулятор можно быстро заменить на заряженный для бесперебойной работы.