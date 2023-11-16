В России выпустили электровелосипед для курьеров

«Яндекс» представил новый электровелосипед, нацеленный на упрощение задач курьеров при доставке. Разработчики выделили его особенности, стремясь сделать процесс доставки максимально удобным.

«Яндекс» выпустил электровелосипед для курьеров
© «Яндекс»

Модель разработана с учетом деталей: прочная рама изготовлена из алюминия для долговечности, а комфорт во время долгих поездок обеспечивается эргономичным сиденьем.

Электровелосипед оснащен багажником для курьерской сумки с рамой, USB-портом для зарядки смартфона и защитными крыльями, предотвращающими брызги.

Специальный модуль автоматически регулирует скорость, предотвращая превышение установленных лимитов на определенных участках города.

Электровелосипед пригоден к использованию в любую погоду благодаря герметичности электроники и тормозов, а также подогреву батареи для долгосрочного использования в холодные времена. Аккумулятор можно быстро заменить на заряженный для бесперебойной работы.

Первые 100 электровелосипедов появятся на улицах Москвы уже этой зимой, а к осени их число увеличится до нескольких тысяч.