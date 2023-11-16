Сбер запустил приложение для синтеза текста в аудио

В России появилось приложение для работы с речевыми технологиями
Сбер запустил отдельное приложение для распознавания аудио и озвучивания текста – SaluteSpeech App, сообщает пресс-служба Сбера.
В SaluteSpeech App два раздела, каждый из которых соответствует своей технологии. Раздел «Распознавание» предназначен для текстовой расшифровки встреч, звонков, интервью и любых других голосовых файлов.
Раздел «Синтез» позволяет озвучить текст, настраивая паузы и ударения, и дает возможность скачать готовый аудиофайл на свое устройство.
Синтезировать текст можно разными голосами из семи общедоступных вариантов на русском и английском языках.
Также с помощью GigaChat API в приложении SaluteSpeech App можно сделать короткую выжимку протокола встречи, аналитического отчета или любого другого текста, а затем озвучить полученный материал.