Сбер запустил приложение для синтеза текста в аудио

Сбер запустил отдельное приложение для распознавания аудио и озвучивания текста – SaluteSpeech App, сообщает пресс-служба Сбера.

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В SaluteSpeech App два раздела, каждый из которых соответствует своей технологии. Раздел «Распознавание» предназначен для текстовой расшифровки встреч, звонков, интервью и любых других голосовых файлов.

Раздел «Синтез» позволяет озвучить текст, настраивая паузы и ударения, и дает возможность скачать готовый аудиофайл на свое устройство.

Синтезировать текст можно разными голосами из семи общедоступных вариантов на русском и английском языках.