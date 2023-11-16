Раскрыта сделка Google с Samsung на $8 млрд

Сделка Google с Samsung на $8 миллиардов раскрылась в суде
В ходе судебного разбирательства между компаниями Epic Games и Google раскрываются интересные факты: Google призналась в заключении соглашения с Samsung на сумму 8 млрд долларов в течение четырех лет. Предположительно, технологический гигант заплатил эту колоссальную сумму за то, чтобы его приложения по умолчанию устанавливались на телефоны Samsung.
Джеймс Колотурос, вице-президент Google по партнерским отношениям, дал показания о сделке по разделению доходов между двумя компаниями, направленной на закрепление Google Play в качестве предустановленного магазина приложений на устройствах Android.
Epic Games, создатель Fortnite, утверждает, что действия Google нарушают антимонопольное законодательство: компания препятствует работе сторонних магазинов приложений на устройствах Samsung, чтобы сохранить прибыль Google Play.
Поскольку половина или более доходов Google Play, как сообщается, поступает с устройств Samsung, судебное разбирательство тщательно изучает доминирующее положение Google на рынке приложений для Android и ее предполагаемые антиконкурентные действия.