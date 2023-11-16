Названы способы выявления дипфейков

Выявлять дипфейки в последнее время стало более проблематично, однако способы вычисления «подделки» все-таки есть. Об этом заявил старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин, передает агентство «Прайм».

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Так, на дипфейк указывают странное движение глаз, контур овала лица, цвет кожи и волос человека на видео, а также низкое качество изображения, отметил специалист.

По его словам, сейчас для анализа потенциальных визуальных подделок на рынке используют детектирующие технологии. Речь идет о частных решениях, которые не предназначены для массового использования, уточнил эксперт.

Он рекомендует внимательно относиться к источникам получаемой информации и не пренебрегать ее проверкой.

Аникин также обратил внимание на развитие направления голосовых дипфейков. Однако он назвал клонирование чужого колоса непростой задачей. При этом специалист отметил, что интонация и «ломанность» речи позволит выявить подделку.