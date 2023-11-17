Встроенный в YouTube ИИ поможет создать музыку для коротких видео

YouTube анонсировал новые эксперименты в области ИИ и музыки, включая проект «Dream Track for Shorts» и инструменты Music AI, разработанные в сотрудничестве с Google DeepMind.

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Эти проекты открывают новую эру творчества в музыке, где искусственный интеллект может усилить креативность артистов, авторов песен, продюсеров и партнеров, а также углубить взаимодействие с фанатами.

Один из них, «Dream Track in YouTube Shorts», использует передовую модель генерации музыки от Google DeepMind — Lyria — для создания уникальных саундтреков для коротких видео.

В этом проекте участвуют известные артисты, такие как Alec Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Papoose, Sia, T-Pain и Troye Sivan, которые предоставляют возможность ограниченной группе создателей контента в США генерировать оригинальные саундтреки для их Shorts.