Ученые опровергли один из мифов, связанный с заселением человеком Европы

Эксперты изучили состав древней пыльцы, которая сохранилась в почве, чтобы узнать, какая растительность преобладала в Европе более 100 тысяч лет назад. Оказалось, что от 50 до 75% площади было занято низкими растениями, в том числе лещиной — этот кустарник почти не растет в густом лесу. Следовательно, ландшафт региона во время заселения человеком был разнообразнее, чем считалось ранее.