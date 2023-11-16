Ученые опровергли один из мифов, связанный с заселением человеком Европы
До прибытия современных людей Европа не была сплошь покрыта густыми лесами. Распространенный стереотип опровергли ученые из Орхусского университета в Дании, статью которых опубликовали в журнале Science Advances.
Эксперты изучили состав древней пыльцы, которая сохранилась в почве, чтобы узнать, какая растительность преобладала в Европе более 100 тысяч лет назад. Оказалось, что от 50 до 75% площади было занято низкими растениями, в том числе лещиной — этот кустарник почти не растет в густом лесу. Следовательно, ландшафт региона во время заселения человеком был разнообразнее, чем считалось ранее.
Предположительно, большие открытые пространства могли сохраняться благодаря крупным млекопитающим, вроде зубров, лошадей, слонов и носорогов. Они потребляли большое количество растительной биомассы и сдерживали рост деревьев. Наводнения и лесные пожары тоже внесли свой вклад, однако он был ощутимо меньше, отмечают ученые.
«Без крупных животных в природных зонах преобладает густая растительность, в которой, например, не могут развиваться многие виды растений и бабочек. Поэтому важно вернуть крупных животных в экосистемы, если мы хотим способствовать сохранению биоразнообразия», — подчеркивается в исследовании.
Сама статья может подтолкнуть к изменению многих учебников, согласно которым первые европейцы влияли на разнообразие ландшафта вырубкой лесов, осушением болот и возделыванием пустошей.