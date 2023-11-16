Астрономы изучили планету с дождями из песка

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» изучил планету, где песчинки выпадают на поверхность в виде дождя. Объект под названием Wasp-107b находится на расстоянии 200 световых лет от Земли в созвездии Девы.

© ESA/Hubble

Планету открыли в 2017 году. Ученые заметили затемнения, когда она проходила перед родительской звездой. Затем телескоп «Джеймс Уэбб» проанализировал спектр звездного света, который проходил через атмосферу планеты – это позволило выявить содержание определенных элементов.

Ученые установили, что планета отличается большими размерами, но малым весом. Поэтому ее назвали «пушистой». Обширная рассеянная атмосфера не препятствует наблюдениям телескопа.

Новые данные показали, что планета является еще более необычной, чем предполагалось. Так, там присутствуют облака и дожди из силикатного песка. Водяной пар и диоксид серы придают ее воздуху запах сгоревших спичек.

По мнению исследователей, в атмосфере планеты есть что-то похожее на круговорот воды на Земле. Но не вода, а песок переходит из твердого состояния в газообразное.

В нижних, более горячих слоях атмосферы температура достигает 1000 градусов Цельсия. В ней присутствуют пары силиката. Затем они поднимаются выше, в более холодную область, и образуют микроскопические песчинки. Постепенно песчинки образуют плотные облака, и из них начинает идти силикатный «дождь». Ниже определенного уровня песок снова превращался в пар, завершая цикл.

Ученые добавили, что облака на Wasp-107b похожи на туман, а песчинки движутся с очень высокой скоростью – несколько километров в секунду. Эта планета непригодна для жизни, но крайне интересна для изучения, сообщает Nature.