«Одноклассники» защитят пользователей от навязчивого общения в сети

Соцсеть «Одноклассники» запустила модель на основе машинного обучения, которая ограничивает навязчивые знакомства и общение с нежелательными собеседниками в соцсети.

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Теперь пользователи ОК, которые часто отказываются от общения и знакомств, не получат информации об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение в сети. Киберсталкеры будут ограничены в количестве диалогов с незнакомыми им пользователями.

Для защиты пользователей ОК анализирует социальное взаимодействие – дружба и запросы на нее, посещение страницы, подарки и ряд других параметров – в режиме реального времени между незнакомыми пользователями и делит их на категории. Нейросеть находит те аккаунты, которые регулярно добавляют в друзья людей без общих знакомых, массово отправляют подарки незнакомцам, ставят им классы и пишут личные сообщения. К другой группе модель ОК относит людей, которые часто отклоняют заявки в друзья, заносят в «черный список» пользователей, отказываются от подарков или жалуются на действия незнакомых людей.

На основе собранных данных ОК ограничивает взаимодействие между этими группами аккаунтов и скрывает уведомления от навязчивых собеседников, например, о заявке в друзья, классах на фотографиях или постах, подарках, посещениях страницы. Модель также снижает количество возможных бесед между этими группами пользователей – те, кто массово отправляют личные сообщения, будут ограничены в количестве диалогов.

Модель была протестирована на разных аудиториях в течение нескольких месяцев, и в рамках эксперимента число жалоб на навязчивое внимание со стороны незнакомых аккаунтов снизилось на 25% по сравнению с предыдущими периодами.