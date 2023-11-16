В России появились пакетные туры на космодром Восточный

Российским туристам стали доступны пакетные туры на космодром Восточный
Россияне уже могут пользоваться пакетными турами на космодром Восточный. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в интервью РИА Новости на международной выставке-форуме "Россия".
Глава региона отметил, что подробности о том, как посетить космическую гавань, можно узнать у региональных туроператоров, а также в амурском Туристско-информационном центре.
"Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения - не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", - цитирует информагентство главу региона.
К примеру, вчера завершился прием документов на тур от одной из турфирм, который пройдет 9 декабря. Как сообщается в Telegram-канале Туристско-информационного центра Амурской области, в программе запланированы посещение технический комплекса, стартового комплекса, Музея космонавтики и так далее.