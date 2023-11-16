В России появились пакетные туры на космодром Восточный

"Во время пуска ракеты для туристов существуют определенные ограничения - не пустят осмотреть объекты космодрома, в частности стартовый стол, поскольку там кипит работа, и туда просто лишних людей не надо пускать. А вот в межпусковой период можно посмотреть монтажно-инженерный корпус, где собираются ракеты, спутники, как выглядят стартовые столы, как выглядит подземная инфраструктура", - цитирует информагентство главу региона.