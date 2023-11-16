Регулятор США дал разрешение на повторный запуск Starship

Федеральное управление гражданской авиации США дало добро на второй полномасштабный запуск ракеты-носителя Starship компании SpaceX , которая уже в пятницу поднимется в воздух с техасской стартовой площадки.

По мнению FAA, компания выполнила все требования по безопасности, охране окружающей среды, политике и финансовой ответственности. В условиях обострения космической гонки этот полет Starship является важнейшим шагом для компании SpaceX и создает основу для новой эры в освоении космоса.