Сверхскопление Ланиакея исказило измерения расширения Вселенной

Ученые Трентского университета и Трентского института фундаментальной физики обнаружили серьезную проблему для современных представлений о расширении Вселенной. Оказалось, что с учетом влияния сверхскопления Ланиакея, в которую входит Млечный Путь, значения постоянной Хаббла, полученной различными методами, еще больше расходятся друг с другом. Согласно выводам физиков, опубликованных в виде препринта в репозитории arXiv, это может намекать на существование новой физики.

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Примерно 20 лет назад астрономы выяснили, что Вселенная расширяется с ускорением. В рамках общей теории относительности и удовлетворяющей ее уравнениям космологической модели, называемой Вселенной Фридмана, для такого ускорения требуется экзотический источник, называемый сейчас темной энергией. В настоящее время общепринята космологическая модель ΛCDM, которая описывает плоскую Вселенную с темной энергией, в которой большая часть вещества представлена холодной темной материей. Эта модель успешна тем, что объясняет множество космологических наблюдений.

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Тем не менее у ΛCDM есть ряд недостатков. Подтверждающие ее наблюдения опираются на так называемые стандартные свечи — объекты с одинаковой светимостью, благодаря чему можно измерить расстояние до них (например, сверхновые типа Ia в далеких галактиках). Однако вычисления этого расстояния не всегда возможно без применения самой космологической модели. Потенциальным источником искажений может служить ключевой для ΛCDM космологический принцип — предположение об однородности и изотропности (отсутствия выделенного направления в пространстве).

Хотя космологический принцип в основном подтверждается независимыми наблюдениями, существование крупномасштабных структур во Вселенной, притягивающих к себе свое окружение, ограничивает его применимость. Одной из подобных структур является сверхскопление Ланиакея диаметром более 520 миллионов световых лет, содержащее более 100 тысяч галактик. Местная группа, включая Млечный Путь, стремится к центру Ланиакеи, что неизбежно искажает космологические наблюдения.

Чтобы оценить вклад Ланиакеи в возможное искажение ΛCDM, исследователи измерили гравитационное влияние сверхскопления, учитывая его неоднородность и форму, далекую от сферической. Они выяснили, что без учета расширения Вселенной его структура хорошо описывается эллипсоидом, сжимающимся по двум осям и расширяющимся вдоль третьей, самой длинной, оси. Это позволило внести поправки в светимость известных стандартных свечей в зависимости от угла зрения.

Оказалось, что это приводит к переоценке расстояний на 2-3 процента, но в худшую для космологов сторону. Ученые ожидали, что учет влияния Ланиакеи приблизит вычисленное по стандартным свечам значение постоянной Хаббла к значению, вычисленному на основе наблюдения за реликтовым излучением. Это расхождение считается одной из основных проблем космологии и известно под названием напряжение Хаббла. Однако новый результат лишь усиливает это напряжение, что указывает на потенциальное существование новой космологической физики.