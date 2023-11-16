Представлена самая маленькая в мире веб-камера с 4К-съемкой

Компания Opal, основанная бывшими дизайнерами Apple и Beats, представила новую веб-камеру Opal Tadpole.

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Устройство стоимостью $175 объединяет «ультра-портативность» с железом полноценный 4K-вебки, предназначенной для использования в дороге.

Opal Tadpole, которую компания называет «самой маленькой веб-камерой из когда-либо созданных», имеет размеры всего 1.2 дюйма в квадрате и весит 45 граммов.

Она специально разработана для работы с ноутбуком и оснащена встроенным зажимом, который подходит «для любого дисплея ноутбука без необходимости использования крепления для камеры».

9to5Mac

Устройство оснащено встроенным плетеным кабелем USB-C, который также может служить своего рода шнурком, когда девайс не используется.