Apple выпустила третью публичную бета-версию macOS Sonoma 14.2, что позволит неразработчикам протестировать это ПО перед его глобальным релизом. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Пользователи могут принять участие в публичном бета-тесте macOS, перейдя в раздел «Обновление программного обеспечения» приложения «Системные настройки». Далее в разделе «Бета-обновления» нужно просто активировать общедоступную бета-версию Sonoma. Предварительно необходимо пройти регистрацию на сайте бета-тестеров Apple.

В Sonoma 14.2 появились реакции на сообщения и стикеры в iMessage. Апдейт также включает поддержку совместных плейлистов в Apple Music. Также появился новый плейлист «Избранное», куда автоматически добавляются все понравившиеся пользователю песни.