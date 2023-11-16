В 2023 году появятся беспроводные зарядные устройства нового поколения

Согласно новому объявлению Консорциума беспроводной электромагнитной энергии (WPC), первые беспроводные зарядные устройства, поддерживающие новый стандарт зарядки Qi2, появятся в продаже уже в 2023 году. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Технология Qi2 представляет собой стандарт Qi следующего поколения. Устройства Qi2 будут работать аналогично функции Apple MagSafe, то есть в них используются магниты для выравнивания крепления к смартфону и более быстрой зарядки.

Модели iPhone 15 – первые смартфоны Apple, поддерживающие стандарт Qi2. По данным WPC, более 100 устройств Qi2 сейчас проходят тестирование, включая гаджеты от таких компаний, как Belkin, Mophie, Anker и Aircharge.