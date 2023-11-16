В 2023 году появятся беспроводные зарядные устройства нового поколения

Скоро появятся беспроводные зарядные устройства для смартфонов нового поколения
Согласно новому объявлению Консорциума беспроводной электромагнитной энергии (WPC), первые беспроводные зарядные устройства, поддерживающие новый стандарт зарядки Qi2, появятся в продаже уже в 2023 году. Об этом сообщает издание MacRumors.
Технология Qi2 представляет собой стандарт Qi следующего поколения. Устройства Qi2 будут работать аналогично функции Apple MagSafe, то есть в них используются магниты для выравнивания крепления к смартфону и более быстрой зарядки.
Модели iPhone 15 – первые смартфоны Apple, поддерживающие стандарт Qi2. По данным WPC, более 100 устройств Qi2 сейчас проходят тестирование, включая гаджеты от таких компаний, как Belkin, Mophie, Anker и Aircharge.
Уже анонсированные зарядные устройства Qi2 обещают заряжать смартфоны мощностью тока до 15 Вт. Однако пока неясно, будут ли iPhone 15 поддерживать настолько быструю беспроводную зарядку. В этом есть сомнения, поскольку, как пишет MacRumors, в характеристиках iPhone 15 отмечено, что они поддерживают беспроводную зарядку Qi мощностью только до 7,5 Вт.