В Instagram* появились новые фильтры и пользовательские стикеры

Популярная социальная сеть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) получила обновление с рядом улучшений, которые призваны предоставить пользователям больше возможностей для редактирования своего контент перед публикацией. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Instagram добавил более 20 новых фильтров, которые можно использовать для настройки внешнего вида изображений. Некоторые фильтры добавляют тонкие изменения цвета, а другие полностью меняют внешний вид, добавляя размытие и другие эффекты. Все фильтры имеют ползунок интенсивности.

Наряду с новыми фильтрами был упрощен интерфейс публикации. Находить определенные изображения в фотопленке стало проще благодаря улучшенному предварительному просмотру и возможности масштабирования, а также поиска по ключевым словам.

Instagram использует свою модель искусственного интеллекта Segment Anything, чтобы дать пользователям возможность создавать собственные стикеры из своих или понравившихся фотографий и видео. Эта функция тестируется, поэтому может быть доступна некоторым пользователям.

Обновление вышло 15 ноября 2023 года. Для его установки нужно скачать самую последнюю версию клиента из Google Play или App Store.